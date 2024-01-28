Хави покинет пост главного тренера "Барселоны"

Хави покинет пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона" по окончании сезона-2023/24.

Хави покинет пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона" по окончании сезона-2023/24.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Мы достигли точки невозврата. Сегодня я говорил с правлением клуба и хотел бы объявить о том, что 30 июня покину пост главного тренера "Барселоны". Пришло время перемен, и клубу нужна смена динамики", - сказал Хави.

27 января "Барселона" в матче чемпионата Испании на своем поле уступила "Вильярреалу" (3:5), 24 января проиграла "Атлетику" в 1/4 финала Кубка Испании (2:4 после дополнительного времени), 14 января уступила "Реалу" (1:4) в финальном матче за Суперкубок Испании. После 21 матча команда занимает третье место в чемпионате Испании с 44 очкам и отстает от лидирующего "Реала" на 10 очков. "Барселона" продолжает выступление в Лиге чемпионов, в 1/8 финала команда сыграет с итальянским "Наполи".

Хави 44 года, он возглавляет "Барселону" с ноября 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом и обладателем Суперкубка Испании в 2023 году. С 2019 по 2021 год он был главным тренером катарского "Аль-Садда".