Хави отказался от услуг двух сотрудников "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Хави принял решение об изменениях в кадровом составе клуба.

Главный тренер "Барселоны" Хави принял решение об изменениях в кадровом составе клуба.

Как передает Report со ссылкой на AS, 8 ноября 41-летний специалист подписал контракт с каталонской командой. В первый день на посту тренера испанец отказался от услуг Хуанхо Брау, который руководил отделением физиотерапии в основной команде. В ближайшее время ему подберут новую работу в структуре клуба. Заменит Брау физиотерапевт Карлес Ногейра, работавший с Хави в катарском "Аль-Садде".

Хави также решил убрать со своего поста Альберта Рока, который был тренером по физической подготовке при Роналде Кумане. Рока продолжит работать в клубе на другой должности.

Соглашение Хави с "Барселоной" рассчитано до лета 2024 года. После 12 проведенных матчей «сине-гранатовые» находятся на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 17 очков.