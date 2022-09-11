Хави обновил рекорд Зидана

В матче пятого тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» на выезде встречалась с «Кадисом».

В матче пятого тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» на выезде встречалась с "Кадисом".

Как передает Report, "сине-гранатовые" легко разобрались со скромным соперником, забив в его ворота четыре безответных мяча.

Примечательно, что команда из Барселоны под руководством Хави Эрнандеса не проигрывает в местном чемпионате в 17 подряд выездных поединках. Испанский наставник обошел рекордное достижение француза Зинедина Зидана (16 матчей), которое тот установил в мадридском "Реале" в 2016 году.

После пяти туров Ла Лиги каталонский коллектив набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице.