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Хави намерен приобрести в "Барселону" одного из лучших нападающих

Хави намерен приобрести в "Барселону" одного из лучших нападающих Основной кандидат на пост главного тренера "Барселоны" Хави Эрнандес хочет, чтобы нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд летом перешел в "Барселону".
Футбол
4 ноября 2021 г. 08:43
Хави намерен приобрести в Барселону одного из лучших нападающих
Эрлинг Холанд

Основной кандидат на пост главного тренера "Барселоны" Хави Эрнандес хочет, чтобы нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд летом перешел в "Барселону".

Как передает Report со ссылкой на Marcа, каталонский клуб может заплатить за норвежца 75 млн евро.

Соглашение Холанда с немецкой командой рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд в шести матчах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда оценивается в 150 млн евро.

Хави начал тренерскую карьеру в "Аль-Садде" в 2019 году. За это время он привел команду к золотым медалям чемпионата Катара.

28 октября "Барселона" объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры "Барселона", набравшая 15 очков в десяти матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства. 27 октября команда впервые с 2002 года проиграла мадридскому "Райо Вальекано" (0:1).

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