Хави Муньоз: "Карабах" заслужил победу, так как играл гораздо лучше нас

"Соперник заслужил победу, так как играл гораздо лучше нас".

"Соперник заслужил победу, так как играл гораздо лучше нас".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер гибралтарского клуба "Линкольн" Хави Муньоз после поражения в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов от азербайджанского "Карабаха" (0:4, первая игра - 1:2).

"Хочу поблагодарить вас и "Карабах" за гостеприимство. Первые минуты прошли для нас сложно, но мы были готовы к этому. Такой старт и ожидался. Несмотря на поражение, гордимся своим выступлением и футболистами. У нас скромный клуб, который выступает в еврокубках. Мы играли до конца, и так будет всегда.

В составе соперника выступает много сильных футболистов. Они и индивидуально превосходят нас, и в коллективной игре. Быстрый гол испортил наши планы. Надеялись на контратаки, но соперник не позволил нам это реализовать. "Карабах" может обыграть любую команду в следующем раунде. Конечно, им будет сложно против чемпиона Польши. Но эта команда и главный тренер способны на многое. Они могут замахнуться и на групповую стадию Лиги чемпионов", - сказал Муньоз.