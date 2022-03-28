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Хавбек «Дженоа» арестован по обвинению в групповом изнасиловании

Хавбек «Дженоа» арестован по обвинению в групповом изнасиловании Полузащитник «Дженоа» Маноло Портанова был заключён под стражу по обвинению в групповом изнасиловании.
Футбол
28 марта 2022 г. 22:33
Хавбек «Дженоа» арестован по обвинению в групповом изнасиловании

Полузащитник «Дженоа» Маноло Портанова был заключён под стражу по обвинению в групповом изнасиловании.

Как передает Report, об этом сообщает ANSA.

По информации источника, 21-летний футболист вместе с двумя другими мужчинами предстанет перед судом 7 июня. Все трое, а также ещё один несовершеннолетний обвиняются в совершении сексуального насилия над 21-летней девушкой. Сообщается, что инцидент произошёл в ночь на 30 мая 2021 года в квартире в центре Сиены.

Ранее Портанова и двое других подозреваемых были отправлены под домашний арест, однако после 10 месяцев расследования исполняющий обязанности прокурора Никола Марини постановил арестовать подозреваемых. Четвёртый обвиняемый, которому на момент инцидента было 17 лет, находится под юрисдикцией суда по делам несовершеннолетних.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya millisinin futbolçusu həbs edilib

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