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"Хатайспор" снялся с чемпионата Турции по футболу после землетрясения

"Хатайспор" снялся с чемпионата Турции по футболу после землетрясения "Хатайспор" направил письмо в Турецкую федерацию футбола, в котором сообщил о снятии с чемпионата страны.
Футбол
9 февраля 2023 г. 22:06
Хатайспор снялся с чемпионата Турции по футболу после землетрясения

"Хатайспор" направил письмо в Турецкую федерацию футбола, в котором сообщил о снятии с чемпионата страны.

Как передает Report, об этом телеканалу TRT Spor рассказал президент Турецкой федерации футбола Мехмет Бёюкекши.

"Хатайспор" отправил письмо сегодня. Клуб сообщил нам, что не будет проводить матчи в этом сезоне из-за землетрясения. "Газиантеп" также хочет сняться с чемпионата. Мы планируем продолжить турнир с 17 командами, сохранив права этих 2 клубов", - сказал он.

Отметим, что в результате произошедших 6 февраля в Турции двух землетрясений погибли не менее 16 546 человек, число раненых составляет 66 132 человека. Стихийное бедствие затронуло 13,5 млн человек в 10 провинциях Турции. В район землетрясения была направлена помощь из 65 стран. Первым руку помощи протянул Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке "Hatayspor" Türkiyə Super Liqasında çıxışını dayandırıb

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