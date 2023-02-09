"Хатайспор" снялся с чемпионата Турции по футболу после землетрясения

"Хатайспор" направил письмо в Турецкую федерацию футбола, в котором сообщил о снятии с чемпионата страны.

"Хатайспор" направил письмо в Турецкую федерацию футбола, в котором сообщил о снятии с чемпионата страны.

Как передает Report , об этом телеканалу TRT Spor рассказал президент Турецкой федерации футбола Мехмет Бёюкекши.

"Хатайспор" отправил письмо сегодня. Клуб сообщил нам, что не будет проводить матчи в этом сезоне из-за землетрясения. "Газиантеп" также хочет сняться с чемпионата. Мы планируем продолжить турнир с 17 командами, сохранив права этих 2 клубов", - сказал он.

Отметим, что в результате произошедших 6 февраля в Турции двух землетрясений погибли не менее 16 546 человек, число раненых составляет 66 132 человека. Стихийное бедствие затронуло 13,5 млн человек в 10 провинциях Турции. В район землетрясения была направлена помощь из 65 стран. Первым руку помощи протянул Азербайджан.