Хамес Родригес повторил рекорд Месси по числу ассистов на "Копа Америка"

Колумбиец Хамес Родригес повторил рекорд Месси по числу ассистов в одном розыгрыше Кубка Америки.

Колумбиец Хамес Родригес повторил рекорд Месси по числу ассистов в одном розыгрыше Кубка Америки.

Как сообщает Report , атакующий полузащитник оформил две результативные передачи в матче 1/4 финала Кубка Америки — 2024 с Панамой (5:0).

Таким образом, Родригес стал лишь четвёртым футболистом в истории, сделавшим пять ассистов в одном розыгрыше Копы. До этого подобное удавалось сделать полузащитнику сборной Бразилии Денилсону в 1997 году, бразильскому хавбеку Алексу в 2004 году, а также форварду сборной Аргентины Лионелю Месси (2021 год).

Напомним, что в полуфинале Копы-2024 сборная Колумбии встретится с уругвайской национальной командой. Это противостояние состоится 11 июля. В другом полуфинале сыграют сборные Аргентины и Канады. Матч пройдёт 10 июля.