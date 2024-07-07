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Хамес Родригес повторил рекорд Месси по числу ассистов на "Копа Америка"

Хамес Родригес повторил рекорд Месси по числу ассистов на "Копа Америка" Колумбиец Хамес Родригес повторил рекорд Месси по числу ассистов в одном розыгрыше Кубка Америки.
Футбол
7 июля 2024 г. 11:37
Хамес Родригес повторил рекорд Месси по числу ассистов на Копа Америка

Колумбиец Хамес Родригес повторил рекорд Месси по числу ассистов в одном розыгрыше Кубка Америки.

Как сообщает Report, атакующий полузащитник оформил две результативные передачи в матче 1/4 финала Кубка Америки — 2024 с Панамой (5:0).

Таким образом, Родригес стал лишь четвёртым футболистом в истории, сделавшим пять ассистов в одном розыгрыше Копы. До этого подобное удавалось сделать полузащитнику сборной Бразилии Денилсону в 1997 году, бразильскому хавбеку Алексу в 2004 году, а также форварду сборной Аргентины Лионелю Месси (2021 год).

Напомним, что в полуфинале Копы-2024 сборная Колумбии встретится с уругвайской национальной командой. Это противостояние состоится 11 июля. В другом полуфинале сыграют сборные Аргентины и Канады. Матч пройдёт 10 июля.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyalı futbolçu Messinin nailiyyətini təkrarlayıb

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