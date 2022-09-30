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«Халл Сити» объявил об увольнении Арвеладзе с поста главного тренера

«Халл Сити» объявил об увольнении Арвеладзе с поста главного тренера Грузинский специалист Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера английского «Халл Сити».
Футбол
30 сентября 2022 г. 23:42
«Халл Сити» объявил об увольнении Арвеладзе с поста главного тренера

Грузинский специалист Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера английского «Халл Сити».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

49-летний Арвеладзе тренировал «Халл» с января 2022 года. Под его руководством команда провела 30 матчей. В текущем сезоне «Халл» в 10 встречах английского Чемпионшипа набрал 11 очков и занимает в турнирной таблице 20-е место.

С июня 2017 года по декабрь 2020 Арвеладзе тренировал узбекский «Пахтакор», а ранее работал в «Маккаби» (Тель-Авив), а также турецких «Трабзонспоре», «Касымпаше» и «Кайсериспоре». Кроме того, Арвеладзе был ассистентом главного тренера в нидерландском АЗ.

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