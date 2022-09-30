«Халл Сити» объявил об увольнении Арвеладзе с поста главного тренера

Грузинский специалист Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера английского «Халл Сити».

Грузинский специалист Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера английского «Халл Сити».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

49-летний Арвеладзе тренировал «Халл» с января 2022 года. Под его руководством команда провела 30 матчей. В текущем сезоне «Халл» в 10 встречах английского Чемпионшипа набрал 11 очков и занимает в турнирной таблице 20-е место.

С июня 2017 года по декабрь 2020 Арвеладзе тренировал узбекский «Пахтакор», а ранее работал в «Маккаби» (Тель-Авив), а также турецких «Трабзонспоре», «Касымпаше» и «Кайсериспоре». Кроме того, Арвеладзе был ассистентом главного тренера в нидерландском АЗ.