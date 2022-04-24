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Халк ударил между ног игрока соперника во время матча чемпионата Бразилии

Халк ударил между ног игрока соперника во время матча чемпионата Бразилии Полузащитник «Атлетико Минейро» Халк во время матча 3-го тура чемпионата Бразилии с «Коритибой» (2:2) ударил игрока соперника между ног.
Футбол
24 апреля 2022 г. 14:12
Халк ударил между ног игрока соперника во время матча чемпионата Бразилии

Полузащитник «Атлетико Минейро» Халк во время матча 3-го тура чемпионата Бразилии с «Коритибой» (2:2) ударил игрока соперника между ног.

Как передает Report, инцидент произошёл на 67-й минуте матча.

В борьбе с футболистом «Коритибы» Халк попал сопернику между ног, вместо мяча. Халк получил жёлтую карточку за этот эпизод.

Встреча закончилась вничью 2:2, а бразильский игрок «Атлетико Минейро» отметился голевой передачей в первом тайме.

После 3-х туров чемпионата «Атлетико Минейро» возглавляет таблицу первенства, имея 7 очков. Бразильский клуб, за который выступает экс-игрок «Зенита» является действующим чемпионом страны.

На счету Халка 2 гола и одна голевая передача в 3-х матчах этого сезона чемпионата Бразилии.

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