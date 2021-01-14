Халис Кёкчю: "Озан Джан хочет представлять родной Азербайджан"

"Мы верим, что он выступит хорошо, и желаем ему удачи", - заявил отец футболиста

"Озан Джан Кёкчю получал предложения из различных стран, кроме Нидерландов".

Об этом Report сообщил отец футболиста сборной Азербайджана Озана Кёкчю - Халис Кёкчю, говоря о переходе футболиста в нидерландский клуб "Telstar".

Он отметил, что основная цель перехода сына в нидерландский клуб - проявить себя в Европе: "Озан Кёкчю хочет достойно представлять клуб "Сабах" и Азербайджан в Европе. Мы верим, что он выступит хорошо, и желаем ему удачи".

Отметим, что "Сабах" передал Озана Кёкчю на правах аренды в клуб "Telstar" до конца сезона.