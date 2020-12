Хакеры разместили расистские публикации на странице английского клуба

В социальной сети в аккаунте английского клуба "Куинз Парк Рейнджерс" были опубликованы посты расистского характера.

Как сообщает Report, хакеры взломали официальный аккаунт клуба в Twitter и от имени представителя Лондона опубликовали посты неэтичного содержания.

Позже клуб извинился за эти публикации и заявил, что хакеры были объявлены в розыск.