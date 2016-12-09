Хагани Мамедов: УЕФА решила обновлять список раз в год

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ "Список, опубликованный по поводу обновления категории арбитров, не касается УЕФА. УЕФА не вносила в список никаких изменений".

Об этом в заявлении Report сказал председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов, комментируя распространившуюся информацию о неповышении категории азербайджанского рефери ФИФА Алияра Агаева.

Х.Мамедов сказал, что Судейский комитет УЕФА лишь в конце сезона примет решение об изменении категории рефери: "Час назад я говорил с членом Судейского комитета УЕФА Николаем Левниковым. Он заявил, что в этом году список рефери ФИФА не рассматривался. Было решено рассмотреть список в июне. Вчера прошло заседание и какого-либо решения по этому поводу принято не было. Другой член комитета сказал нам, что Алияр будет в I категории. Опубликованный в печатных органах список предусмотрен для этого года. Если раньше список обновлялся в июне и декабре, сейчас он будет рассматриваться только в июне. Николай Левников сказал мне, что Алияра пригласят на престижные турниры".

Председатель комитета также внес ясность в вопрос включения в список арбитров, недавно ставших рефери ФИФА: "Было решено не вносить в декабре изменений в элитную категорию, а также 1-ую и 2-ую категории. В список добавили лишь имена арбитров 3-ей категории. Поэтому в список попал и наш новый рефери ФИФА Омар Пашаев".