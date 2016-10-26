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    Хагани Мамедов прокомментировал решение арбитров в прошлом туре Премьер-лиги Азербайджана

    Он остался доволен судейством в туре

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов оценил процесс управления матчей IX тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Х.Мамедов сказал Report, что остался доволен судейством в туре.

    Касаясь управления матчем "Нефтчи" - "Карабах", председатель комитета сказал: "Рамиль Диниев управлял матчем нормально. Возглавляемая им бригада арбитров не допустила серьезных ошибок. Незначительные ошибки могли иметь место, что естественно, так как безошибочно управлять матчем в течение 90 минут невозможно".

    Х.Мамедов также коснулся матча "Сумгайыт" - "Габала". Он посчитал правильным решение арбитра в эпизоде, приведшем к назначению штрафного удара до назначения пенальти в добавленные минуты.

    Отметим, что "Нефтчи" проиграл "Карабаху" со счетом 0:2. А матч между "Сумгайытом" и "Габалой" завершился ничьей - 2:2.  

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