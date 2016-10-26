Хагани Мамедов прокомментировал решение арбитров в прошлом туре Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов оценил процесс управления матчей IX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Х.Мамедов сказал Report, что остался доволен судейством в туре.

Касаясь управления матчем "Нефтчи" - "Карабах", председатель комитета сказал: "Рамиль Диниев управлял матчем нормально. Возглавляемая им бригада арбитров не допустила серьезных ошибок. Незначительные ошибки могли иметь место, что естественно, так как безошибочно управлять матчем в течение 90 минут невозможно".

Х.Мамедов также коснулся матча "Сумгайыт" - "Габала". Он посчитал правильным решение арбитра в эпизоде, приведшем к назначению штрафного удара до назначения пенальти в добавленные минуты.

Отметим, что "Нефтчи" проиграл "Карабаху" со счетом 0:2. А матч между "Сумгайытом" и "Габалой" завершился ничьей - 2:2.