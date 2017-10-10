Хагани Мамедов: Количество рефери ФИФА от Азербайджана может увеличиться

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Количество рефери ФИФА от Азербайджана может увеличиться до 4 человек. Об этом Report сообщил председатель судейского комитета АФФА Хагани Мамедов.

Он отметил, что наряду с тремя действующими главными судьями в направленный в судейский комитет ФИФА список внесен еще один человек. Х. Мамедов подчеркнул, что преждевременное разглашение имени этого человека неверно: "Сейчас у нас три рефери ФИФА. Это Алияр Агаев, Рагим Гасанов и Омар Пашаев. Мы хотим увеличить их количество до четырех. С этой целью мы внесли в список имя еще одного главного судьи. Однако заключительное решение в ноябре примет ФИФА".

Отметим, что велика вероятность того, что четвертым рефери в списке стал либо Раван Гамзазаде, либо Орхан Мамедов, получающие наибольшее количество назначений на игры Премьер-лиги Азербайджана. О. Мамедов ранее имел статус рефери ФИФА.