Хагани Мамедов: Алияр Агаев может получить назначение на следующий тур отборочного этапа ЧМ-2018

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев не получит назначение на ответные игры 1/16 финального этапа Лиги Европы.

Об этом заявил Report председатель Судейского комитета АФФА Хагани Мамедов.

По его словам, получение Агаевым назначения на 1/8 финала еврокубка вполне возможно: "Алияр не получил назначение на 1/16 финала Лиги Европы. Однако не исключается его назначение в следующий этап. Правда, чем ближе конец турнира, тем его шансы на получение назначения снижаются. Но все возможно. Например, если в первом матче будет зафиксирована крупная победа, то ответный матч будет просто формальным. В таком случае вероятность получения им приглашения увеличится".

Председатель комитета сказал, что выглядит нереальным получение назначения азербайджанским рефери ФИФА, который уже в групповом этапе Лиги Европы текущего сезона рассудил матчи "Рома" - "Астра", "Коньяспор" - "Брага" и "Шалке" - "Ницца": "Получение им назначения на 1/4, полуфинальный и финальный матчи - выглядит нереально. У Агаева больше шансов получить назначение в качестве главного судьи на одну из игр следующего тура отборочного этапа ЧМ- 2018".

Отметим, что игры V тура отборочного этапа ЧМ-2018 пройдут с 24 по 26 марта.