 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Хабиб Нурмагомедов обратился к футболисту-азербайджанцу

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к выступающему в российском "Спартаке" азербайджанцу Аязу Гулиеву. 

    Как сообщает Report, на своей странице в Instagram 31-летний борец выразил отношение к высказываниям о схожести с ним 23-летнего полузащитника. 

    "Аяз, смотри не подведи, тебя назвали Хабибом. На людей не прыгай - за сеткой, за стадионом", - написал Х.Нурмагомедов. 

    Отметим, что на учебно-тренировочных сборах "Спартака" в ОАЭ болельщики приветствовали А.Гулиева криками "Хабиб, иди сюда!".

    Московская команда заключила с талантливым игроком долгосрочный контракт. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi