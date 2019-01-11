Хабиб Нурмагомедов обратился к футболисту-азербайджанцу

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к выступающему в российском "Спартаке" азербайджанцу Аязу Гулиеву.

Как сообщает Report, на своей странице в Instagram 31-летний борец выразил отношение к высказываниям о схожести с ним 23-летнего полузащитника.

"Аяз, смотри не подведи, тебя назвали Хабибом. На людей не прыгай - за сеткой, за стадионом", - написал Х.Нурмагомедов.

Отметим, что на учебно-тренировочных сборах "Спартака" в ОАЭ болельщики приветствовали А.Гулиева криками "Хабиб, иди сюда!".

Московская команда заключила с талантливым игроком долгосрочный контракт.