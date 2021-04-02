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Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего футболиста в истории

Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего футболиста в истории Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что считает Криштиану Роналду наиболее выдающимся футболистом в истории
Футбол
2 апреля 2021 г. 21:21
Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего футболиста в истории
Криштиану Роналду и Хабиб Нурмагомедов

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что считает Криштиану Роналду наиболее выдающимся футболистом в истории.

Как передает Report, боец объяснил, почему форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" является лучшим игроком, по его мнению.

"Криштиану Роналду - для меня этот человек лучший за всю историю футбола. Этот человек ещё в 2004 году был в финале, когда португальцы проиграли грекам на Евро. С 2004 года и до сих пор: в этом году он занимает лидирующие позиции в бомбардирской гонке в Серии А. Он 16 лет на вершине и играет на таком уровне", - сказал Хабиб в интервью для ютуб-канала UFC Russia.

Напомним, 14 марта 36-летний португалец превзошел абсолютный рекорд Пеле по количеству голов за карьеру. На счету легендарного бразильца было 767 забитых мячей.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоHəbib Nurməhəmmədov tarixin ən yaxşı futbolçusunu açıqladı

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