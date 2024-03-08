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Хаби Алонсо: Встреча получилась тяжелой и напряженной

Хаби Алонсо: Встреча получилась тяжелой и напряженной "Встреча получилась тяжелой и напряженной. Наш результат в первом тайме был не очень хорошим".
Футбол
8 марта 2024 г. 01:16
Хаби Алонсо: Встреча получилась тяжелой и напряженной

"Встреча получилась тяжелой и напряженной. Результат первого тайма был плохим".

Как сообщает Report, об этом главный тренер немецкого клуба "Байер 04" (Леверкузен) заявил во время пресс-конференции после гостевого матча с азербайджанским "Карабахом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, который завершился со счетом 2:2.

Специалист отметил, что команда не повторит допущенных ошибок в ответной встрече: "С завтрашнего дня мы можем думать о Бундеслиге".

Алонсо подчеркнул, что "Карабах" - сильный коллектив: "Мы не знаем, что нас ждет на следующей неделе".

"У "Карабаха" сильный коллектив. Они уже давно выступают в еврокубках. Я смотрел его матчи с "Атлетико" в Лиге чемпионов. В игре команды наглядна видна работа главного тренера", - завершил Х.Алонсо.

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Версия на азербайджанском языке Xabi Alonso: "Gərgin və çətin oyun alındı"

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