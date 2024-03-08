Хаби Алонсо: Встреча получилась тяжелой и напряженной

"Встреча получилась тяжелой и напряженной. Наш результат в первом тайме был не очень хорошим".

"Встреча получилась тяжелой и напряженной. Результат первого тайма был плохим".

Как сообщает Report , об этом главный тренер немецкого клуба "Байер 04" (Леверкузен) заявил во время пресс-конференции после гостевого матча с азербайджанским "Карабахом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, который завершился со счетом 2:2.

Специалист отметил, что команда не повторит допущенных ошибок в ответной встрече: "С завтрашнего дня мы можем думать о Бундеслиге".

Алонсо подчеркнул, что "Карабах" - сильный коллектив: "Мы не знаем, что нас ждет на следующей неделе".

"У "Карабаха" сильный коллектив. Они уже давно выступают в еврокубках. Я смотрел его матчи с "Атлетико" в Лиге чемпионов. В игре команды наглядна видна работа главного тренера", - завершил Х.Алонсо.