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Хаби Алонсо назначен главным тренером «Байера»

Хаби Алонсо назначен главным тренером «Байера» Бывший футболист «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо назначен на пост главного тренера леверкузенского «Байера».
Футбол
5 октября 2022 г. 22:08
Хаби Алонсо назначен главным тренером «Байера»

Бывший футболист «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо назначен на пост главного тренера леверкузенского «Байера».

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Я знаю «Байер» как отличный клуб ещё со времён моего пребывания в Германии. У них всегда были отличные игроки, и в нынешнем составе я вижу много качественных футболистов. В ходе моих бесед с клубом быстро стало ясно, что, несмотря на текущую сложную ситуацию, у нас есть принципиальные и амбициозные цели, которые мы можем продолжать преследовать. Эта задача меня очень волнует, и я уверен, что мы справимся с этими требованиями», — цитирует Алонсо официальный сайт клуба.

Отметим, что на этой должности он заменит швейцарского специалиста Херардо Сеоане.

Напомним, вчера, 4 октября, «Байер» уступил «Порту» со счётом 0:2 в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В данный момент команда занимает третье место в этом турнире, набрав лишь три очка, как и две другие команды — «Атлетико» и «Порту». В немецкой Бундеслиге клуб набрал после восьми игр пять очков и расположился на 18-м месте в зоне вылета.

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