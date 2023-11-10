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Хаби Алонсо: Мы пытались сдержать атаки "Карабаха"

Хаби Алонсо: Мы пытались сдержать атаки "Карабаха" Последние 15 минут игры были очень напряженными, мы пытались сдержать атаки "Карабаха".
Футбол
10 ноября 2023 г. 00:36
Хаби Алонсо: Мы пытались сдержать атаки Карабаха

Последние 15 минут игры были очень напряженными, мы пытались сдержать атаки "Карабаха".

Как сообщает Report, об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо.

Вспоминая о своем приезде в Азербайджан 14 лет назад, испанский специалист сказал, что за это время произошло много изменений:

"И в самом Азербайджане, и в "Карабахе" произошли большие изменения. 14 лет назад я даже не знал о "Карабахе". Но теперь я знаю, на что он способен. Этот клуб растет из года в год, делает все для следующего успеха".

Алонсо посчитал, что за второе место в группе развернется серьезная борьба между "Мольде" и "Карабахом".

"Последний матч покажет, какая команда достойна второго места", - добавил он.

Напомним, что прошедший на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова матч IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и "Байером" завершился минимальной победой гостей. Единственный гол на 4-й добавленной к основному времени встречи минуте забил с пенальти Виктор Бонифасе.

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Версия на азербайджанском языке Xabi Alonso: “Qarabağ”ın hücumlarının qarşısını almağa çalışırdıq”

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