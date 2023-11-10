Хаби Алонсо: Мы пытались сдержать атаки "Карабаха"

Последние 15 минут игры были очень напряженными, мы пытались сдержать атаки "Карабаха".

Последние 15 минут игры были очень напряженными, мы пытались сдержать атаки "Карабаха".

Как сообщает Report , об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо.

Вспоминая о своем приезде в Азербайджан 14 лет назад, испанский специалист сказал, что за это время произошло много изменений:

"И в самом Азербайджане, и в "Карабахе" произошли большие изменения. 14 лет назад я даже не знал о "Карабахе". Но теперь я знаю, на что он способен. Этот клуб растет из года в год, делает все для следующего успеха".

Алонсо посчитал, что за второе место в группе развернется серьезная борьба между "Мольде" и "Карабахом".

"Последний матч покажет, какая команда достойна второго места", - добавил он.

Напомним, что прошедший на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова матч IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и "Байером" завершился минимальной победой гостей. Единственный гол на 4-й добавленной к основному времени встречи минуте забил с пенальти Виктор Бонифасе.