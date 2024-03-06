Хаби Алонсо: "Карабах" - сильная команда с богатым еврокубковым опытом

"Карабах" - довольно сильная команда с богатым еврокубковым опытом.

"Карабах" - довольно сильная команда с богатым еврокубковым опытом.

Как сообщает Report, об этом главный тренер германского клуба "Байер 04" Хаби Алонсо заявил на пресс-конференции перед матчем с "Карабахом" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Испанский специалист сказал, что они проанализировали оба матча агдамского клуба с португальской "Брагой" в стадии плей-офф.

"Мы увидели типичное выступление "Карабаха". Они продемонстрировали сильную игру и добились успеха. Даже при том, что играли в неполном составе", - сказал тренер.

Алонсо рассказал о своей встрече с главным тренером "Карабаха" Гурбаном Гурбановым и назвал его хорошим тренером.

Наставник германского клуба добавил, что аргентинский полузащитник Эсекиэль Паласиос выйдет на поле в предстоящем матче.

Матч "Карабах" - "Байер 04" состоится 7 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Ответная игра пройдет 14 марта в Леверкузене.