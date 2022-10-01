Гвинея официально лишилась права проведения Кубка африканских наций - 2025

Африканская конфедерация футбола (CAF) лишила Гвинею права проведения Кубка африканских наций (КАН) 2025 года.

Африканская конфедерация футбола (CAF) лишила Гвинею права проведения Кубка африканских наций (КАН) 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, причина такого решения стала неготовность инфраструктуры.

"CAF начнет принимать новые заявки на проведение турнира, поскольку инфраструктура и объекты в Гвинее не являются подходящими или не готовы", — заявил президент CAF Патрис Мотсепе.

Напомним, действующим победителем КАН является сборная Сенегала. В финале турнира, проходившего в Камеруне, Сенегал обыграл в серии пенальти национальную команду Египта. В матче за третье место Камерун по пенальти одержал победу над Буркина-Фасо.