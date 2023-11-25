Гвардиолу заподозрили в связи с террористами

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заподозрен в сотрудничестве с движением "Цунами демократии", выступающим за независимость Каталонии.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заподозрен в сотрудничестве с движением "Цунами демократии", выступающим за независимость Каталонии.

Как передает Report со ссылкой на Vozpópuli, в Испании правоохранительные органы ведут расследование в отношении движения "Цунами демократии", которое обвиняется в терроризме. Упоминается, что Гвардиола поддерживал движение, принял участие в записи видеоролика.

В отчете Гражданской гвардии Испании говорится о том, что тренер "Ман Сити" не колеблясь решил помочь фигурантам дела: "Он не колеблясь передал свой голос в распоряжение "Цунами демократии", присоединившись к их требованиям и призывая население Каталонии восстать против верховенства закона".

Гвардиола является уроженцем одной из областей Каталонии. Он выступал за "Барселону" с 1990 по 2001 год, а затем стал тренером команды в 2008 году. Он трижды привел клуб к победе в чемпионате Испании, дважды – в Кубке страны и столько же раз – в Лиге чемпионов. С 2016 года Гвардиола возглавляет "Ман Сити" и проживает в Англии. Тренер принимает участие в мероприятиях в поддержку права Каталонии на самоопределение.