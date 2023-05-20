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Гвардиоле понравилось, что де Брюйне накричал на него

Гвардиоле понравилось, что де Брюйне накричал на него Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о ситуации с Кевином де Брюйне, сообщает Report cо ссылкой на Sky Sports.
Футбол
20 мая 2023 г. 11:20
Гвардиоле понравилось, что де Брюйне накричал на него

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о ситуации с Кевином де Брюйне, сообщает Report cо ссылкой на Sky Sports.

В начале второго тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов (4:0) с "Реалом" полузащитник "Манчестер Сити" потерял мяч, не отдав пас находившемуся рядом Джеку Грилишу.

Гвардиола перед этим моментом громко просил бельгийца отдать пас, а после эмоционально отреагировал на потерю. В ответ Кевин де Брюйне повернулся в сторону Гвардиолы, всплеснул руками и крикнул "заткнись".

"Мне это нравится – когда мы кричим друг на друга. Мне нравится эта энергия. Это не первый такой случай, когда Кевин кричит на меня. Вы этого не видите, как же много он кричит на меня на тренировках.

Но это то, что нам нужно. После такого он становится лучшим", – сказал Пеп Гвардиола.

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Версия на английском языке Pep Guardiola sheds light on Kevin De Bruyne shouting at him in win over Real Madrid
Версия на азербайджанском языке Qvardiola: "De Brüynenin mənə qışqırmasından xoşum gəlir"

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