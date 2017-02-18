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    Гвардиола заявил, что никогда не вернется на пост тренера "Барселоны"

    Мое время там прошло

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не вернется в "Барселону" в качестве тренера.

    Как передает Report, слова испанца приводит портал Goal.

    Накануне газета The Sun сообщила, что аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси пытается убедить Гвардиолу вернуться в испанский клуб.

    "Нет, я никогда не вернусь в "Барселону", чтобы быть тренером. Мое время там прошло", - сказал Гвардиола.

    Гвардиола тренировал "Барселону" в период с 2008 по 2012 год, за это время клуб трижды стал чемпионом Испании, дважды - обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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