Гвардиола заявил, что никогда не вернется на пост тренера "Барселоны"

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не вернется в "Барселону" в качестве тренера.

Как передает Report, слова испанца приводит портал Goal.

Накануне газета The Sun сообщила, что аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси пытается убедить Гвардиолу вернуться в испанский клуб.

"Нет, я никогда не вернусь в "Барселону", чтобы быть тренером. Мое время там прошло", - сказал Гвардиола.

Гвардиола тренировал "Барселону" в период с 2008 по 2012 год, за это время клуб трижды стал чемпионом Испании, дважды - обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.