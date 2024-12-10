Гвардиола заявил, что не будет тренировать другие клубы после "Манчестер Сити"

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается в дальнейшем заниматься развитием других команд.
Как передает Report, его слова приводит City Xtra.
"Я не собираюсь руководить другой командой. Не говорю о долгосрочном будущем, но, чего я не собираюсь делать, так это уходить из "Манчестер Сити", уезжать в другую страну и заниматься тем же, что и сейчас", - сказал он.
Отметим, что Пеп Гвардиола был назначен главным тренером "Манчестер Сити" в 2016 году. "Горожане" под его руководством одержали лишь одну победу в последних девяти матчах.