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Гвардиола заявил, что не будет тренировать другие клубы после "Манчестер Сити"

Гвардиола заявил, что не будет тренировать другие клубы после "Манчестер Сити" Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается в дальнейшем заниматься развитием других команд.
Футбол
10 декабря 2024 г. 19:37
Гвардиола заявил, что не будет тренировать другие клубы после Манчестер Сити

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается в дальнейшем заниматься развитием других команд.

Как передает Report, его слова приводит City Xtra.

"Я не собираюсь руководить другой командой. Не говорю о долгосрочном будущем, но, чего я не собираюсь делать, так это уходить из "Манчестер Сити", уезжать в другую страну и заниматься тем же, что и сейчас", - сказал он.

Отметим, что Пеп Гвардиола был назначен главным тренером "Манчестер Сити" в 2016 году. "Горожане" под его руководством одержали лишь одну победу в последних девяти матчах.

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Версия на азербайджанском языке Pep Qvardiola "Mançester Siti"dən başqa klubu çalışdırmaq istəmir

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