Гвардиола установил антирекорд

Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола установил антирекорд в своей карьере.

Главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола установил антирекорд в своей карьере.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, команда 54-летнего специалиста впервые в сезоне пропустила как минимум 4 гола в 4 матчах.

Это произошло в матче XXIV тура английской Премьер-лиги против "Арсенала". Встреча завершилась победой "канониров" со счетом 5:1.

Отметим, что манчестерская команда под руководством Х.Гвардиолы, ранее тренировавшего "Баварию" и "Барселону", в текущем сезоне также пропустила 4 гола в матчах против ПСЖ (2:4), "Тоттенхэма" (0:4) и "Спортинга" (1:4).