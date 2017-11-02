Гвардиола спутал автобусы "Манчестер Сити" и "Наполи"

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Наполи" случайно сел в автобус неаполитанцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Italia, выходя со стадиона "Сан-Паоло", Хосеп Гвардиола запутался и случайно сел в автобус "Наполи". Однако испанец быстро осознал ошибку и пересел в автобус "Манчестер Сити".

Отметим, что матч между командами закончился победой "Манчестер Сити" - 4:2.