​Гвардиола согласовал 4-летний контракт с “Ювентусом“

Новым главным тренером “Ювентуса” станет Хосеп Гвардиола, ныне работающий с “Манчестер Сити“. Об этом в своём “твиттере“ сообщил журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли.

По его информации, стороны уже согласовали условия будущего контракта. Соглашение о сотрудничестве будет подписано сроком на 4 года.

Ранее “Ювентус“ объявил об уходе с тренерского мостика Массимилиано Аллегри, который проработал в клубе последние пять лет.

Гвардиола возглавил “Манчестер Сити“ летом 2016 года. За три года работы он выиграл с “горожанами“ 6 трофеев — 2 чемпионата, 2 Кубка лиги, Кубок и Суперкубок Англии. Действующий контракт 48-летнего специалиста с “Сити“ рассчитан до лета 2021 года. Ранее Гвардиола также работал с “Барселоной“ и “Баварией“.