​Гвардиола раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола выступил против возможных изменений в формате Лиги чемпионов. Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) предложила утвердить новый формат турнира с сезона-2024/25, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

“Я не согласен с этой идеей. Если это случится, мы убьем внутренние чемпионаты. Если “Реал” и “Барселона” уйдут, и не будут играть с “Эспаньолом”, кто будет следить за чемпионатом? Испанская лига умрёт.

В Англии люди очень умны, даже на матчах четвёртого дивизиона полные трибуны. В Англии не позволят местному футболу умереть.

Часть величия Лиги чемпионов в том, что матчи проходят не каждое воскресенье. Если бы играли каждую неделю, то матчи потеряли бы свой шарм.

Если мы убьем внутренние чемпионаты, никому не будет интересно наблюдать за командами, у которых нет шансов попасть в Европейскую лигу”, – приводит слова Гвардиолы Goal.com.

По задумке ECA, Лига чемпионов должна стать закрытым соревнованием без принципа квалификации, доступ к которому будет только у команд, добившихся успеха в прошлом. Предлагается также проводить матчи по выходным и изменить формат группового турнира с 8 групп по 4 команды на 4 группы по 8 команд, что увеличит количество встреч для каждого участника с 6 до 14.