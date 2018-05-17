Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити"

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Как передает Report, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

"Я очень счастлив и доволен. Работать здесь — одно удовольствие. Каждый день наслаждаюсь работой со своими игроками, в ближайшие годы мы вместе постараемся сделать всё возможное", — сказал испанский специалист после продления контракта.

Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году. В минувшем сезоне «горожане» выиграли чемпионат Англии и Кубок английской лиги.