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    Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити"

    Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 2016 году

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

    Как передает Report, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

    "Я очень счастлив и доволен. Работать здесь — одно удовольствие. Каждый день наслаждаюсь работой со своими игроками, в ближайшие годы мы вместе постараемся сделать всё возможное", — сказал испанский специалист после продления контракта.

    Гвардиола возглавил "Манчестер Сити"  в 2016 году. В минувшем сезоне «горожане» выиграли чемпионат Англии и Кубок английской лиги. 

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