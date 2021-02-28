Гвардиола превзошел достижение Моуринью

В Манчестере на стадионе "Этихад" состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" — "Вест Хэм Юнайтед". Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 2:1

В Манчестере на стадионе "Этихад" состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" — "Вест Хэм Юнайтед". Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 2:1.

Как передает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт OptaJoe, Гвардиола одержал 200-ю победу во главе "Манчестер Сити". Для этого ему понадобилось 273 матча.

Испанский специалист быстрее одержал такое количество побед среди тренеров АПЛ. Он превзошёл достижение Жозе Моуринью, которому понадобилось 309 матчей для того, чтобы одержать 200 побед.

"Манчестер Сити" в 26 матчах набрал 62 очка и уверенно занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Вест Хэм Юнайтед" (45) — на 4-м месте. У главных преследователей "горожан" — "Манчестер Юнайтед" и "Лестер Сити" — по 49 очков.