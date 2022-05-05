Гвардиола повторил антирекорд Моуриньо в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шестой раз вылетел на стадии полуфинала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шестой раз вылетел на стадии полуфинала Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает OptaJoe.

Он вылетал в сезонах-2009/2010 и 2011/2012 с «Барселоной», 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 с мюнхенской «Баварией» и в сезоне-2021/2022 c «Манчестер Сити».

Отметим, что по этому показателю он повторил антирекорд Жозе Моуриньо.

Напомним, что в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Реалу» со счётом 1:3.

Первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух матчей «Реал» одержал победу со счётом 6:5 и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Ливерпулем».