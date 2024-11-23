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Гвардиола подтвердил, что останется в "Сити", даже если клуб исключат из АПЛ

Гвардиола подтвердил, что останется в "Сити", даже если клуб исключат из АПЛ Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что никуда не уйдет, если его клуб будет исключен из английской Премьер-Лиги.
Футбол
23 ноября 2024 г. 06:38
Гвардиола подтвердил, что останется в Сити, даже если клуб исключат из АПЛ

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что никуда не уйдет, если его клуб будет исключен из английской Премьер-Лиги.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ВВС.

Уже весной "Сити" может узнать вердикт по громкому делу о 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Если вина клуба будет доказана, "горожане" могут столкнуться с самыми суровыми санкциями, вплоть до понижения в классе. Однако эти опасения не помешали Гвардиоле продлить свой контракт до 2027 года.

"Еще шесть месяцев назад я сказал, что останусь. У вас есть мои интервью, - сказал испанский специалист. - Я не знаю, куда они могут отправить нас, в Конференцию? Но на следующий сезон мы повысимся, затем снова и вернемся в Премьер-Лигу".

Отметим, что "Манчестер Сити" занимает второе место в таблице АПЛ. У подопечных Гвардиолы 23 очка. На первом месте находится "Ливерпуль" Арне Слота, опережающий "горожан" на пять очков.

Накануне в "Сити" сообщили о продлении контракта с Гвардиолой. Действующее соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2025 года, новый контракт заключен еще на два сезона.

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