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Гвардиола побил рекорд Моуринью

Гвардиола побил рекорд Моуринью Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью, возглавляющего итальянскую "Рому".
Футбол
2 декабря 2021 г. 10:46
Гвардиола побил рекорд Моуринью

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью, возглавляющего итальянскую "Рому".

Как передает Report со ссылкой на The Mirror, матч "Манчестер Сити" с бирмингемской "Астон Виллой" в рамках 14-го тура Английской Премьер-лиги (2:1 в пользу "МС") стал знаменательным для 50-летнего специалиста.

Эта победа стала для наставника клуба из Манчестера Хосепа Гвардиолы 150-й в рамках чемпионата Англии. На это ему понадобилось 203 встречи. Испанский специалист обошел португальца Жозе Моуринью, который также одержал 150 побед в АПЛ, однако ему на это потребовалось 230 матчей.

Гвардиола занимает пост рулевого "Сити" с 2016 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Qvardiola Joze Mourinyonun uğurunu geridə qoyub

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