Гвардиола побил рекорд Моуринью

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью, возглавляющего итальянскую "Рому".

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью, возглавляющего итальянскую "Рому".

Как передает Report со ссылкой на The Mirror, матч "Манчестер Сити" с бирмингемской "Астон Виллой" в рамках 14-го тура Английской Премьер-лиги (2:1 в пользу "МС") стал знаменательным для 50-летнего специалиста.

Эта победа стала для наставника клуба из Манчестера Хосепа Гвардиолы 150-й в рамках чемпионата Англии. На это ему понадобилось 203 встречи. Испанский специалист обошел португальца Жозе Моуринью, который также одержал 150 побед в АПЛ, однако ему на это потребовалось 230 матчей.

Гвардиола занимает пост рулевого "Сити" с 2016 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года.