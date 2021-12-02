Гвардиола побил рекорд Моуринью

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью, возглавляющего итальянскую "Рому".
Как передает Report со ссылкой на The Mirror, матч "Манчестер Сити" с бирмингемской "Астон Виллой" в рамках 14-го тура Английской Премьер-лиги (2:1 в пользу "МС") стал знаменательным для 50-летнего специалиста.
Эта победа стала для наставника клуба из Манчестера Хосепа Гвардиолы 150-й в рамках чемпионата Англии. На это ему понадобилось 203 встречи. Испанский специалист обошел португальца Жозе Моуринью, который также одержал 150 побед в АПЛ, однако ему на это потребовалось 230 матчей.
Гвардиола занимает пост рулевого "Сити" с 2016 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года.