​Гвардиола побил рекорд Моуринью, быстрее всех одержав 100 побед в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола одержал 100-ю победу в АПЛ.

Как передает Report, юбилейная победа была зафиксирована в матче 20-го тура АПЛ с "Шеффилд Юнайтед", который завершился со счётом 2:0.

Гвардиола быстрее всех в истории одержал 100 побед в АПЛ, для этого ему потребовалось лишь 134 матча. Предыдущий рекорд принадлежал наставнику "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью. Он одержал 100 побед в 142 матчах.

В первой пятёрке также находятся главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп (159), бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (162) и экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер (179).

"Манчестер Сити" в турнирной таблице АПЛ занимает 3-е место, набрав 41 очко. От лидирующего "Ливерпуля" "горожане" отстают на 14 баллов.