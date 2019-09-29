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Гвардиола отказался от январских закупок

​Гвардиола отказался от январских закупок

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов этой зимой. 

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

Каталонец заявил, что будет рассчитывать на собственную молодежь.

«В январе мы не собираемся приобретать новых игроков в наш клуб. Будем рассчитывать на перспективную молодежь из академии. У нас есть Тейлор Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия и парни из академии. Это талантливые игроки, которые смогут нам помочь», — сказал Гвардиола.

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