Гвардиола назвал лучшего центрального нападающего в истории футбола

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал лучшего центрального нападающего в истории футбола.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал лучшего центрального нападающего в истории футбола.

Как передает Report , слова специалиста приводит beIN SPORTS в социальной сети X.

"Является ли Холанд самым совершенным центральным нападающим, которого мы когда-либо видели? Самый невероятный нападающий, которого я когда-либо видел, — это Месси", - сказал Гвардиола.

На данный момент Лионель Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость аргентинца составляет € 30 млн.

Холанд является нападающим "Манчестер Сити", за который выступает с 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2027 года.