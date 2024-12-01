Гвардиола назвал фаворита матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что не считает своих подопечных фаворитами в матче 13-го тура английской Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что не считает своих подопечных фаворитами в матче 13-го тура английской Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "горожан", испанский специалист заявил об этом на предматчевой пресс-конференции.

Подопечные Гвардиолы, занимающие четвертое место в Премьер-лиге, 1 декабря сыграют на выезде на стадионе "Энфилд" против команды Арне Слота после "безочкового" ноября. Победа "красных", которые значительно опережают соперников по заработанным баллам, может стать решающим ударом по чемпионским амбициям "горожан". Последняя победа "Манчестер Сити" на "Энфилде" в рамках Премьер-лиги датируется февралем 2021 года, а до этого - 21 год назад.

Гвардиола, заявивший, что хозяева "выйдут на игру с полной уверенностью", подчеркнул, что "когда речь идет о больших играх, статус фаворита никогда не влиял на его мысли и не давал преимущества его команде".

"Мы были фаворитами на "Энфилде" и никогда не выигрывали. Только один раз, во время COVID, когда там никого не было. Ничего не изменилось. Безусловно, [фавориты] не мы, сейчас мы не улучшаем свои результаты в последних играх", - сказал тренер команды.

Отметим, что 29 ноября "Брайтону" хватило одного очка в матче против аутсайдера "Саутгемптона", чтобы обойти "Манчестер Сити" и подняться на второе место. Кроме того, 30 ноября "Арсенал" разгромил "Вест Хэм" на выезде и занял место за "Ливерпулем" в турнирной таблице, обойдя "чаек" и "горожан". В настоящее время команда Гвардиолы замыкает первую четверку.

Напомним, что ранее суперкомпьютер "Opta" спрогнозировал победителя английской Премьер-лиги.