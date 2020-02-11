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Гвардиола может возглавить "Ювентус"

​Гвардиола может возглавить "Ювентус"

"Ювентус" хочет переманить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Как передает Report со ссылкой на “The Sun”, президент туринского клуба Андреа Аньелли считает, что Гвардиола сможет привести команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов. При этом, если специалист захочет переехать в Италию, он сможет в "Ювентусе" диктовать свои условия.

Ранее сообщалось, что руководство туринского клуба может уволить главного тренера Маурицио Сарри в связи с последними результатами команды и недовольно, что в турнирной таблице у "Ювентуса" появилось два конкурента в борьбе за чемпионство.

Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до июня 2021 года. Его зарплата, по версии СМИ, составляет € 23,5 млн в год.

"Ювентус" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Маурицио Сарри набрали 54 очка в 23 турах.

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