Гвардиола допустил, что ему придется выучить узбекский язык для общения с Хусановым

Испанский тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может начать учить узбекский язык для свободного общения с узбекистанским защитником Абдукодиром Хусановым.
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Ранее "Манчестер Сити" дома обыграл "Челси" со счетом 3:1, в составе хозяев дебютировал Хусанов, который перешел в клуб 20 января. В начале игры гости открыли счет в игре после того, как защитник неудачно сбросил мяч голкиперу своей команды.
"Он научится, он молод и сможет извлечь из этого урок, - сказал Гвардиола. - Он не говорит по-английски, поэтому в такие моменты мне нечего сказать. Он знает, что совершил ошибку, но что я могу сказать в этой ситуации? Он не хочет совершать ошибки, и мы это знаем. Видимо, мне придется выучить русский или узбекский язык, чтобы общаться с ним".
Также Гвардиола объяснил замену Хусанова в начале второго тайма. "Я сделал замену из-за желтой карточки, а не из-за ошибки", - заявил тренер.
"Манчестер Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 41 очко. В следующем туре команда 2 февраля в гостях сыграет против "Арсенала", идущего на второй позиции.