Гвардиола допустил, что ему придется выучить узбекский язык для общения с Хусановым

Испанский тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может начать учить узбекский язык для свободного общения с узбекистанским защитником Абдукодиром Хусановым.

Испанский тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может начать учить узбекский язык для свободного общения с узбекистанским защитником Абдукодиром Хусановым.

Как передает Report , об этом специалист рассказал на пресс-конференции после матча 23-го тура чемпионата Англии по футболу против "Челси".

Ранее "Манчестер Сити" дома обыграл "Челси" со счетом 3:1, в составе хозяев дебютировал Хусанов, который перешел в клуб 20 января. В начале игры гости открыли счет в игре после того, как защитник неудачно сбросил мяч голкиперу своей команды.

"Он научится, он молод и сможет извлечь из этого урок, - сказал Гвардиола. - Он не говорит по-английски, поэтому в такие моменты мне нечего сказать. Он знает, что совершил ошибку, но что я могу сказать в этой ситуации? Он не хочет совершать ошибки, и мы это знаем. Видимо, мне придется выучить русский или узбекский язык, чтобы общаться с ним".

Также Гвардиола объяснил замену Хусанова в начале второго тайма. "Я сделал замену из-за желтой карточки, а не из-за ошибки", - заявил тренер.

"Манчестер Сити" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 41 очко. В следующем туре команда 2 февраля в гостях сыграет против "Арсенала", идущего на второй позиции.