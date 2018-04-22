Гурбанов повторил рекорд Мирджавадова

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стал известен чемпион Азербайджанской Премьер Лиги Topaz по футболу. «Карабах» завоевал под руководством Гурбана Гурбанова в 5-ый раз подряд и в 6-ой в общей сложности завоевал чемпионство.

Как передает Report, таким образом 46-ти летний наставник повторил рекорд по завоеванию золотых медалей среди тренеров.

До сих пор единоличным владельцем рекорда был Агасалим Мирджавадов. Он был наставником «Карабаха», когда клуб выиграл первое чемпионство. Затем он дважды становился чемпионом с «Шамкиром», единожды с «Нефтчи» и «Хязяр Ляняраном». Однако Гурбанов побил свой рекорд, по завоеванным чемпионствам подряд в одном клубе. Все чемпионства он одержал подряд, в качестве наставника «Карабаха».

В общей сложности 10 тренером становились первыми в чемпионата Азербайджана. Кроме Мирджавадова и Гурбанова, чемпионами становились Казбек Туаев становился чемпионом 4 раза, Мехман Аллахвердиев и Беюкага Гаджиев по 3 раза. Другими 5-ю наставниками являются – Ахмед Алескеров, Валентин Ходукин, Гйоко Гаджиевски, Кахабер Тцхададзе и Ариф Асадов.