Гурбан Гурбанов: Зимой хочу сделать изменения на нескольких позициях

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Это была последняя игра чемпионата. Очень хотели победить. Все было на нашей стороне. Ребята сделали все возможное, чтобы выиграть. Имели место технические ошибки, потери мяча. Но главное то, что мы заработали 3 очка. Желаю Самиру Алиеву успехов в будущих играх".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции после отложенной игры 4-го тура между "Карабахом" и "Сабаилом" сказал наставник агдамцев Гурбан Гурбанов.

Затем Г. Гурбанов ответил на вопросы журналистов:

- Хотя Рашад Садыгов и получил травму в середине первого тайма, заменили вы его только во втором тайме...

- Сначала ничего серьезного мы не заметили. Но во втором тайме, убедившись, что ситуация относительно серьезная, решил сделать замену.

- Сегодня вы дали шанс игрокам, которые мало играли в течение сезона. Можно ли это считать как предоставленный им последний шанс?

- Команда из Рима вернулась уставшей. Это было не в первой. Я и раньше так делал.

- Как по-вашему, есть необходимость в новых игроках?

- Остаюсь, как и раньше, на своем мнение. Футбол - это игра, где может произойти все что угодно. Зимой хочу сделать изменения на нескольких позициях. Есть игроки, с которыми мы ведем переговоры.

- Значит ли это, что некоторые игроки будут отосланы?

- Если не зимой, то летом изменения произойдут.

- Руководитель клуба Тахир Гёзель в своем заявлении относительно будущего команды "Карабах" отметил, что молодым футболистам будет даваться больше шансов, будет проводиться политика омоложения состава. Не беспокоит ли это вас?

- Признаюсь, я не читал это заявление. Мы всегда были сторонниками привлечения молодежи в состав.

- Для чего вы привели Антона Каниболоцкого в команду?

- Нет ответа на этот вопрос. В больших европейских клубах также бывают два вратаря одинакового уровня. Если посмотрим на игры чемпионата, то увидим, что Каниболоцкий играл больше остальных. Относительно того, почему я привел его в команду, нам нужно было иметь в команде двух вратарей одного уровня. В еврокубках вторым вратарем всегда был Каниболоцкий, а не Шахруддин Мамедалиев. Тот факт, что я даю больше шансов Шахруддину в играх чемпионата, связано с лимитом. Повторюсь: Нет конкретного ответа на этот вопрос.