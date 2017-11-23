Гурбан Гурбанов: Жаль, что с 20-й минуты мы играли в меньшинстве

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер “Карабаха“ Гурбан Гурбанов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча 5 тура группового раунда Лиги Чемпионов, в котором его подопечные уступили “Челси” со счетом 0:4.

Как передает Report, Г. Гурбанов сначала поделился мыслями об игре:

- Не хочу много говорить об этом. За последнее время я не был настолько расстроенным как сейчас. Мы хотели хорошей борьбы на поле все 90 минут. Жаль, что с 20-й минуты мы играли в меньшинстве и не смогли показать желанную игру. Расстроен из-за болельщиков.Они нас поддержали все 90 минут. Но красных карточек в последнее время стало больше. Иногда случаются такие вещи.

В футболе все нужно воспринимать нормально. Я благодарю свою команду. Они хорошо сыграли против очень сильного соперника. Хотя и проиграли игру, но в борьбе мы им не уступили.

- После эпизода с первым пенальти вы позвали футболистов к себе. Создалось впечатление, что вся команда уйдет с поля...

- Я сказал Шехичу оставаться на месте, а футболистам дал некоторые указания. Они были в шоке. Вы сами видели с каким желанием они играли в начале игры. В таком ситуации счет мог бы быть и покрупнее. Я позвал их, чтобы поддержать. Я бы не сделал бы такой шаг.

- Выскажите свое мнение по поводу красной карточки и пенальти. После такого судейства направите ли вы письмо УЕФА?

- Нет, я не собираюсь этого делать. Про эпизоды с пенальти ничего сказать не могу. Однако решение относительно красной карточки стало очень тяжелым для нас. Вообще, в последнее время красные карточки даются в очень сложных ситуациях. Но судья уже дал свое решение. Ничего уже не изменить. Не думаю, что против больших команд дали бы такие решения. Я недоволен относительно красной карточки. Но мы не думаем куда-то жаловаться. “Челси” не нужна была такая помощь. Потому что они так и так сильнее нас.

- Это не в первый раз, когда выносятся такие решения против “Карабаха”. Не думаете ли вы, что это может быть связано с именем команды? Было же ясно, что решение предвзятое...

- Давайте не будем говорить много об этом. В любом случае даже если потребуем от них чего-то, ничего не добьёмся. Чтобы не привлекать внимание кое-кого, лучше не использовать такие слова. Решение уже дано. Может существуют нюансы, о которых мы не знаем. Нужно вести себя так, чтобы к нам всегда относились с уважением.

- За последние 11 игр 6 красных карточек. Что вы можете сказать об этом.?

- Я уже высказался по этому поводу. Я всегда стараюсь, чтобы команда была дисциплинированной. Малейший фол по отношению к игрокам таких команд оборачивается желтой и красной карточкой. Красная в этой игре тоже была сомнительной. Я доволен дисциплиной своей команды. Однако если мастерство одного игрока превышает мастерство другого, то такие карточки бывают. В конце хотел бы поздравить Антонио Конте с победой. Он один из тех тренеров, который всегда работает над собой.