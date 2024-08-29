Гурбан Гурбанов заявил о недочетах в "Карабахе" после поражения от "Динамо"

В команде есть недочеты, и мы попытаемся их устранить.

В команде есть недочеты, и мы попытаемся их устранить.

Как сообщает Report , об этом заявил главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции по итогам ответной встречи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в которой "скакуны" на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку проиграли загребскому "Динамо" со счетом 0:2.

"Мы сожалеем, что проиграли, ребята выложились. Я также хочу поблагодарить наших болельщиков, они до самого конца призывали нас к победе. У нас было несколько возможностей, но, к сожалению, нам не удалось забить. В команде есть недочеты, и мы постараемся их устранить. "Динамо" забило 5 голов в двух матчах, думаю говорить что-то будет лишним", - заключил Г.Гурбанов.

Отметим, что "Карабах" продолжит борьбу в групповой стадии Лиги Европы УЕФА.