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Гурбан Гурбанов заявил о недочетах в "Карабахе" после поражения от "Динамо"

Гурбан Гурбанов заявил о недочетах в "Карабахе" после поражения от "Динамо" В команде есть недочеты, и мы попытаемся их устранить.
Футбол
29 августа 2024 г. 01:16
Гурбан Гурбанов заявил о недочетах в Карабахе после поражения от Динамо

В команде есть недочеты, и мы попытаемся их устранить.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции по итогам ответной встречи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в которой "скакуны" на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку проиграли загребскому "Динамо" со счетом 0:2.

"Мы сожалеем, что проиграли, ребята выложились. Я также хочу поблагодарить наших болельщиков, они до самого конца призывали нас к победе. У нас было несколько возможностей, но, к сожалению, нам не удалось забить. В команде есть недочеты, и мы постараемся их устранить. "Динамо" забило 5 голов в двух матчах, думаю говорить что-то будет лишним", - заключил Г.Гурбанов.

Отметим, что "Карабах" продолжит борьбу в групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: Komandada çatışmazlıqlar var

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