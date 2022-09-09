Гурбан Гурбанов: Защитник "Фрайбурга" признался, что там был пенальти в их ворота

Если не считать первые 15 минут из-за неожиданного пенальти, то так и провели. В целом, ребята хорошо выглядели, несмотря, на то, что играли с лидером Бундеслиги. С каждым матчем уверенность в своих силах растет. Красивая атмосфера была на стадионе. Был ф

"Если не считать первые 15 минут из-за неожиданного пенальти, то в целом, ребята хорошо выглядели, несмотря, на то, что играли с лидером Бундеслиги. С каждым матчем уверенность в своих силах растет. Красивая атмосфера была на стадионе. Был футбольный праздник. Поздравляю соперника и главного тренера. Будем готовиться к следующей игре".

Как сообщает командированный во Фрайбург сотрудник Report, об этом на пресс-конференции после матча 1-го тура группы G Лиги Европы против немецкого "Фрайбурга" (1:2) заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

50-летний специалист оценил спорный эпизод в конце игры, когда даже после VAR не назначили явный пенальти: "Уже ничего не изменить. В таких матчах, если получаем в свои ворота пенальти на второй минуте, то это отражается на команде. Даже их защитник признался, что там был пенальти в их ворота. Жаль, что так получилось. Нечего сказать. Надеюсь, судьи в дальнейшем будут внимательнее. Мы не можем вмешиваться в их решения".