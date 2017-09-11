Гурбан Гурбанов: За каждый матч в Лиге чемпионов мы будет бороться зубами, когтями

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Участие в самом престижном клубном турнире Европы – наша давняя мечта". Как сообщает Report, об этом главный тренер футбольной команды "Карабах" Гурбан Гурбанов заявил агентству "Франс-Пресс", опубликовавшей статью о команде.

45-летний специалист отметил, что соперники агдамского представителя в групповом этапе Лиги чемпионов очень сильны и опытны. Он заявил, что "Карабах" не сдастся без боя: "Сильное чувство конкуренции мы испытали сразу же после жеребьевки, попав в одну группу с топ-клубами Англии, Италии и Испании. Соперники по группе очень сильны и опытны, но это не означает, что мы сдадимся без боя. За каждый матч мы готовы бороться зубами, когтями".

Г. Гурбанов подчеркнул, что матч 12 сентября против "Челси" в Англии будет сложным и тяжелым. Главный тренер отметил, что они постараются достойно выполнить свою задачу: "Соревнование начнется в Лондоне. Игра на Стэмфорд Бридж будет для нас очень сложной и тяжелой. Надеюсь, мы достойно справимся с задачей".

В подготовленном авторитетным агентством обширном материале уделено место комментариям фаната "Карабаха" по имени Нармин Велиева. Она отметила, что успех агдамского представителя всех объединил: "Успех "Карабаха" объединил людей в возрасте и молодых, мужчин и женщин, болеющих за все азербайджанские клубы. Они - наши фавориты в стране. Особо важно то, что "Карабах" представляет оккупированную территорию. Весь мир узнает о нашей проблеме".

В статье отмечено, что армянские сепаратисты в начале 1990-х годов оккупировали Нагорный Карабах и что домашние игры "Карабаха" в группе С в рамках Лиги чемпионов проводятся в 365 км от Агдама - в Баку.

Доводится до сведения, что "Карабах" в 1951 году был учрежден по инициативе профсоюза местных фермеров, команда до 1991 года выступала во втором дивизионе СССР. Также сообщается, что ФК "Карабах" до перехода под опеку Azersun Holding в 2001 году испытывал финансовые трудности, стабильный финансовый источник помог команде 4 раза подряд стать чемпионом страны.

Сообщается, что в составе "Карабаха" играют легионеры Дино Ндлову, Мичел, Дани Кинтана и Ричард Алмейда. Подчеркивается, что характеризующаяся как "Кавказская Барселона" команда одержала победу над грузинской "Самтредией", молдавским "Шерифом" и датским "Копенгагеном" и стала первым клубом, получившим путевку в групповой этап Лиги чемпионов.