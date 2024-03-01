Гурбан Гурбанов: Я всегда за сохранение боевого духа в команде

"Я хочу сохранить боевой дух в команде".

"Я хочу сохранить боевой дух в "Карабахе".

Как сообщает Report, об этом главный тренер клуба Гурбан Гурбанов сказал на церемонии презентации документального фильма "ФК "Карабах" - 30 сезонов на выезде".

"Перед каждой игрой я разъясняю членам команды, какое название мы представляем. Сколько шехидов было дано за него и сколько жизней было принесено в жертву. Я всегда за сохранение боевого духа в команде. Наш Главнокомандующий каждый день в течение 44-дневной войны заявлял об этом в своем обращении к народу. Мы все были одним целым. В итоге у нас была такая победа. На государственном уровне нашу команду любят и ценят. В таком случае у нас нет другого выбора. Мы должны делать свою работу", - отметил он.

Г.Гурбанов поблагодарил весь творческий коллектив фильма во главе с руководителем Бакинского медиа-центра Арзу Алиевой.