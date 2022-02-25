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Гурбан Гурбанов: Я поступил как истинный азербайджанец

Гурбан Гурбанов: Я поступил как истинный азербайджанец "Я поступил справедливо, как истинный азербайджанец".
Футбол
25 февраля 2022 г. 01:11
Гурбан Гурбанов: Я поступил как истинный азербайджанец

"Я поступил справедливо, как истинный азербайджанец".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов рассказывая о своем честном жесте в Баку в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА, который они проиграли французскому "Марселю" 0:3.

50-летний наставник сказал: "Мне бы не хотелось так много обсуждений вокруг этого эпизода и каждый раз отвечать на этот вопрос. Хотел поступить как истинный азербайджанец. Поэтому подозвал к себе игрока и спросил у него про игру рукой, он ответил, что сыграл ею. Принять справедливое решение не сложно. Я поступил справедливо".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Əsl azərbaycanlı kimi qərar vermək istədim"

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